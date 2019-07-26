Роскачество дало советы по сбору грибов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 -0,06 EUR Бирж. 70,44 -0,06 Brent 63,65 -0,08% USD Нал. 63,71 62,41 EUR Нал. 71,09 69,88 USD ЦБ 63,16 +0,04 EUR ЦБ 70,29 -0,03 EUR/USD 1,1140 +0,0004 BTC/USD Бирж. 9 704,00 -182,87 IMOEX 2 701,02 +0,68% RTSI 1 346,91 +0,54% DJIA 27 140,98 -0,47% Nasdaq 8 238,54 -1,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,63%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Anthem $371 (+26,92%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,63%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Anthem $371 (+26,92%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 63,16 (+0,04) Quote, 25 июл, 12:44
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 70,29 (-0,03) Quote, 25 июл, 12:44
Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 09:15 СМИ сообщили о найденных ребенком ископаемых яйцах динозавра на юге Китая Общество, 09:13 Метеорологи спрогнозировали два самых теплых дня июля в Москве Общество, 09:07 Как большие турфирмы «вероломно» забрали бизнес у партнеров в провинции Pro, 08:57 Роскачество дало советы по сбору грибов Общество, 08:56 Новая арена «Эвертона» будет стоить £500 млн Спорт, 08:54 ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка» Финансы, 08:48 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 08:45 Сеул обнаружил сходство запущенных КНДР ракет с российскими «Искандерами» Политика, 08:33 На метеорологическом спутнике перестала работать часть аппаратуры Технологии и медиа, 08:27 Что нужно, чтобы поездка в Будапешт не ударила по бюджету РБК и ОТП Банк, 08:15 VR на курорте: как французскую молодежь зазывают на заводы — Bloomberg Pro, 08:12 Трамп не увидел ничего необычного в запуске КНДР двух ракет Политика, 08:11 Опыт против плана: почему повторяются трагедии в летних лагерях Мнение, 08:05
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Роскачество дало советы по сбору грибов

Роскачество подготовило рекомендации по тому, где стоит собирать грибы и как при этом не отравиться. Об этом сообщает ТАСС.

Грибы способны аккумулировать вредные вещества, так как используют осмотрофный тип питания — впитывают питательные вещества всей поверхностью. В результате концентрация вредных веществ в них может быть даже выше, чем в окружающей среде. Поэтому собирать их на обочинах дорог или вблизи экологически неблагоприятных предприятий Роскачество не советует.

Многие грибы имеют ядовитых двойников. Поэтому грибы перед сбором надо внимательно осматривать. Так, у шампиньонов с возрастом пластинки под шляпкой темнеют, а у бледной поганки остаются белыми. Отличить же летние опята от галерины окаймленной на глаз почти невозможно, при этом последний гриб смертельно опасен. Поэтому от сбора летних опят Роскачество советует вообще отказаться. Отравиться, впрочем, можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами, если они слишком старые.

Как сообщал ранее Роспотребнадзор, ежегодно в стране регистрируется порядка 1 тыс. отравившихся грибами, причем около 30 случаев заканчиваются летальным исходом.

Теги: Роскачество, грибы, леса
Материалы по теме
Роскачество нашло нарушения новых правил продажи молочки в России
Экономика
Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов
Общество
Роскачество дало советы по выбору готового шашлыка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter