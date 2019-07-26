Роскачество дало советы по сбору грибов

Роскачество подготовило рекомендации по тому, где стоит собирать грибы и как при этом не отравиться. Об этом сообщает ТАСС.

Грибы способны аккумулировать вредные вещества, так как используют осмотрофный тип питания — впитывают питательные вещества всей поверхностью. В результате концентрация вредных веществ в них может быть даже выше, чем в окружающей среде. Поэтому собирать их на обочинах дорог или вблизи экологически неблагоприятных предприятий Роскачество не советует.

Многие грибы имеют ядовитых двойников. Поэтому грибы перед сбором надо внимательно осматривать. Так, у шампиньонов с возрастом пластинки под шляпкой темнеют, а у бледной поганки остаются белыми. Отличить же летние опята от галерины окаймленной на глаз почти невозможно, при этом последний гриб смертельно опасен. Поэтому от сбора летних опят Роскачество советует вообще отказаться. Отравиться, впрочем, можно не только ядовитыми, но и съедобными грибами, если они слишком старые.

Как сообщал ранее Роспотребнадзор, ежегодно в стране регистрируется порядка 1 тыс. отравившихся грибами, причем около 30 случаев заканчиваются летальным исходом.