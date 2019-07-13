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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Общество ,  
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Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.

Ведомство рекомендует собирать в плетенные корзины хорошо знакомые виды грибов вдали от автодорог и населенных мест — в «экологически чистых» районах, причем срезать грибы только с целой ножкой.

Собранные грибы как скоропортящийся продукт необходимо приготовить в то же день, причем каждый вид грибов подвергать кулинарной обработке отдельно. Кроме того, грибы нельзя готовить в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

Роспотребнадзор напомнил, что ежегодно в стране регистрируется порядка 1 тыс. отравившихся грибами, причем около 30 случаев заканчиваются летальным исходом.

Теги: Роспотребнадзор, грибы, рекомендация
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