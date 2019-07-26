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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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СМИ сообщили о найденных ребенком ископаемых яйцах динозавра на юге Китая

В городском округе Хэюане провинции Гуандун на юге Китая девятилетний школьник вместе со своей матерью нашли окаменелое яйцо динозавра, сообщает китайская газета Beijing Youth Daily.

Окаменелые яйца обнаружили на берегу реки Дунцзян. Ребенок нашел яичную скорлупу в слое красного песчаника, о чем сообщил матери, которая в свою очередь обратилась в городской музей динозавров. Там подтвердили, что найденный объект — часть окаменелых яиц динозавров. После раскопок ученые обнаружили 11 таких яиц.

По словам заместителя директора исследовательского отдела Музея динозавров в Хэюане Хуана Чжицина, каждое из них — 9 см в диаметре. Он также отметил, что красный песчаник сформировался в поздний меловой период — около 66 млн лет назад. Какому роду динозавров принадлежат яйца, пока не удалось установить.

Сейчас археологи занимаются обработкой объектов. «Сначала мы поместим 11 окаменелостей яиц динозавров в кондиционированную комнату, чтобы завершить процесс сушки, а затем проведем армирование (процедура для придания объекту жесткости. — РБК.) для склеивания и ремонта поврежденных частей», — сказал Чжицин. Работы займут около года, отмечает газета.

Археологи проведут повторные раскопки на берегу реки. По словам Чжицина, там может быть целое гнездо динозавров и, возможно, исследователям удастся обнаружить другие окаменелости.

Теги: Китай, динозавры, археологическая находка
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