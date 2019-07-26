Украинский дипломат предложил «хорватский сценарий» для возврата Донбасса

Бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко высказал мнение, что решить вопрос с Донбассом нужно по «хорватскому сценарию». Свое заявление он сделал в эфире канала политолога Юрия Романенко на YouTube.

«Если бы у нас был хорватский сценарий ведения войны, то у нас в пересчете на душу населения должно было погибнуть 220-230 тыс. У нас, слава богу, только 13 тыс.», — сказал он.

Он отметил, что «боснийский сценарий» еще более катастрофический, так как число жертв составило бы 1,2 млн человек. Левченко отметил, что на Украине предлагают именно этот вариант, предусматривающий предоставление широкой автономии.

По его мнению, он не является оптимальным, так как местная власть будет иметь возможность блокировать решения центра. «Поэтому, наверное, для Украины более правильный «хорватский сценарий», — сказал он.