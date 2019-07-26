СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла

Кондитерские изделия могут подорожать на 5–7% в ближайшие полгода из-за повышения НДС на пальмовое масло. Об этом «Известиям» сообщила замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

«В зависимости от категории продукции, изделия подорожают на 5–7%. На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги», — сказала она.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова рассказала изданию, что стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания пальмового масла. Она отметила, что в кондитерских изделиях используются производимые из него другие жиры, в частности маргарин и спреды.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев высказал мнение, что продукция подорожает на 5%.