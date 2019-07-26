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PayPal $135 (+12,52%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,36%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Anthem $371 (+27,22%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
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СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла

Кондитерские изделия могут подорожать на 5–7% в ближайшие полгода из-за повышения НДС на пальмовое масло. Об этом «Известиям» сообщила замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

«В зависимости от категории продукции, изделия подорожают на 5–7%. На данный момент растительные жиры самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги», — сказала она.

Экономика
Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова рассказала изданию, что стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания пальмового масла. Она отметила, что в кондитерских изделиях используются производимые из него другие жиры, в частности маргарин и спреды.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев высказал мнение, что продукция подорожает на 5%.

Ранее в июле Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий повышение НДС на пальмовое масло с 10 до 20%. Помимо этого документ включает снижение налога на продажу фруктов и ягод до 10%.

В 2018 году в Россию импортировали 550 тыс. т пальмового масла. Этот показатель превысил данные за 2017 год на 20%.

Теги: кондитерские изделия, цена, НДС
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