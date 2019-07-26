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PayPal $135 (+12,52%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,36%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Anthem $371 (+27,22%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
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СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности

Иран успешно провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.

«Мы знаем о сообщениях о снаряде, запущенном из Ирана, и в настоящее время не имеем никаких дальнейших комментариев», — отметил телеканалу другой высокопоставленный чиновник администрации президента США.

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Fox News добавляет, что производились испытания ракеты «Шахаб-3». По данным канала, она пролетела более 965 км с юга страны до района, находящегося недалеко от Тегерана.

Корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр также сообщила об испытательном запуске ракеты. Американский чиновник рассказал журналистке, что «Шахаб-3» не представляла угрозы для судоходства и американских военных баз. По данным разведки, испытания являются частью работы Ирана над улучшением дальности и точности ракеты.

В декабре 2018 года издание Die Welt со ссылкой на данные европейских спецслужб сообщало, что Иран расширяет ракетную программу. По оценке разведведомств, в прошлом году Тегеран удвоил число испытаний. Источники добавили изданию, что проводились как минимум три запуска ракеты «Шахаб-3», чей радиус действия затрагивает юго-восточные страны Евросоюза.

Теги: Иран, испытания, баллистическая ракета
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