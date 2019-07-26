СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности

Иран успешно провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника.

«Мы знаем о сообщениях о снаряде, запущенном из Ирана, и в настоящее время не имеем никаких дальнейших комментариев», — отметил телеканалу другой высокопоставленный чиновник администрации президента США.

Fox News добавляет, что производились испытания ракеты «Шахаб-3». По данным канала, она пролетела более 965 км с юга страны до района, находящегося недалеко от Тегерана.

Корреспондент CNN в Пентагоне Барбара Старр также сообщила об испытательном запуске ракеты. Американский чиновник рассказал журналистке, что «Шахаб-3» не представляла угрозы для судоходства и американских военных баз. По данным разведки, испытания являются частью работы Ирана над улучшением дальности и точности ракеты.