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Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
United Technologies $165 (+22,05%) прогноз CFRA к 23.04.20
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Президента Туниса госпитализировали в третий раз за месяц

Президента Туниса 92-летнего Бежи Каида ас-Себси, который в июне дважды попадал в больницу, вновь госпитализировали с осложнениями. Об этом рассказал его сын Хафез Каид ас-Себси, передает Reuters. Ранее о госпитализации сообщила местная радиостанция Mosaique FM.

Как отмечает агентство, представители президента не смогли предоставить официальный комментарий на момент публикации. По данным TAP, его перевели в военный госпиталь.

Политика
Президента Туниса госпитализировали

В прошлом месяце глава государства попадал в больницу дважды — 21 и 27 июня. После первой госпитализации его советник Фирас Кафрач говорил, что причиной стало внезапное недомогание. 

Бежи Каид ас-Себси занимает пост главы государства с 2014 года. До этого в разное время он был премьер-министром, министром иностранных дел, главой МВД и министром обороны.

Теги: Тунис, Президент, госпитализация
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