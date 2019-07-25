Президента Туниса госпитализировали в третий раз за месяц

Президента Туниса госпитализировали в третий раз за месяц

Президента Туниса 92-летнего Бежи Каида ас-Себси, который в июне дважды попадал в больницу, вновь госпитализировали с осложнениями. Об этом рассказал его сын Хафез Каид ас-Себси, передает Reuters. Ранее о госпитализации сообщила местная радиостанция Mosaique FM.

Как отмечает агентство, представители президента не смогли предоставить официальный комментарий на момент публикации. По данным TAP, его перевели в военный госпиталь.

В прошлом месяце глава государства попадал в больницу дважды — 21 и 27 июня. После первой госпитализации его советник Фирас Кафрач говорил, что причиной стало внезапное недомогание.

Бежи Каид ас-Себси занимает пост главы государства с 2014 года. До этого в разное время он был премьер-министром, министром иностранных дел, главой МВД и министром обороны.