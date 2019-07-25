В Сочи из-за ливней обрушился участок главной прибрежной трассы

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В Центральном районе Сочи из-за ливневых дождей обрушился участок трассы А-147 Джубга — Сочи, которая соединяет населенные пункты вдоль побережья. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно данным управления, инцидент произошел 25 июля в 17:30 мск. В настоящее время движение организовано по одной полосе. На месте происшествия находятся силы и средства МЧС.

Информации о пострадавших при обрушении участка дороги нет.

В Сочи в ночь на 25 июля прошли сильные ливни, которые привели к сходу селя и резкому подъему уровня воды в реках.







