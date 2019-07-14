При крушении судна с мигрантами у берегов Туниса погибли 82 человека

При крушении судна с мигрантами у берегов Туниса погибли 82 человека

При крушении судна с нелегальными мигрантами у берегов Туниса погибли 82 человека, сообщает Reuters со ссылкой на местное отделение Международного движения Красного Полумесяца.

«После недели поисков тела всех 82 человек были извлечены», — сообщил представитель организации Монжи Слим.

Как ранее сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, рыбакам удалось спасти с тонущей лодки четырех человек. Один из них впоследствии скончался в больнице.

Судно с нелегальными мигрантами из Ливии перевернулось у берегов Туниса 3 июля. Всего на борту было 86 человек.