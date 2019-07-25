Назначен исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ

Временно исполняющим обязанности гендиректора МАГАТЭ назначили бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ. Об этом «РИА Новости» сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что в ближайшее время начнутся консультации для определения сроков проведения дальнейших процедур. «Когда объявляется набор кандидатов, когда открывается эта вакансия, как много времени будет на выдвижение кандидатов, когда будет прекращен прием новых кандидатур и когда завершится весь процесс рейтингово-конкурсного избрания генерального директора», — сказал Ульянов.

Он добавил, что врио гендиректора в последние шесть лет был ближайшим помощником скончавшегося гендиректора МАГАТЭ Юкии Амано.

Амано умер 22 июля в возрасте 72 лет. Он возглавлял Международное агентство по атомной энергии с 2009 года.