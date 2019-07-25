МИД России прокомментировал задержание российского танкера СБУ

Российский МИД выясняет обстоятельства задержания российского танкера Службой безопасности Украины, заявили РБК в министерстве.

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — говорится в сообщении МИДа.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев написал в Facebook, что немедленного разъяснения требует позиция президента Украины Владимира Зеленского. «Обстоятельства подлежат оперативному уточнению», — заметил он.

Косачев предположил, что СБУ могла действовать с санкций Зеленского, тем самым он «де факто продолжает провокацию, учиненную его предшественником Порошенко в интересах собственной избирательной кампании». Также он допустил, что спецслужба могла действовать в обход президента. «Что не менее плохо, потому что тогда Зеленский — всего лишь инструмент в руках украинских силовиков предыдущего разлива», — отметил он.