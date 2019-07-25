В Челябинске неизвестные украли трамвайные рельсы

В Челябинске на улице Свердловский тракт украли трамвайные рельсы, об этом сообщает местное издание 74.RU со ссылкой на пресс-службу транспортной компании «ЧелябГЭТ».

Компания, которая занимается обслуживанием городского транспорта Челябинска, заявила, что трое неизвестных украли семь метров контррельсов, которые проходят параллельно основным рельсам, и удерживают вагон в случае схода и выезда на проезжую часть. Кража происходила на глазах у прохожих. «По словам очевидцев, рельсы спиливались бензорезом и грузились в «Газель», в связи с чем от нагрева еще некоторое время на этом участке дымились шпалы», — сообщили компании.

По участку, где срезали рельсы, проходят три трамвайных маршрута, а интенсивность движения достигает 80 вагонов за полтора часа.

Общественный транспорт продолжает движение, однако скорость трамваев была снижена для избежания аварийных ситуаций. «ЧелябГЭТ» направило заявление о краже в полицию.