В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая

В Новосибирске потерявшего сознание пассажира выбросили из трамвая

В Новосибирске потерявшего сознание пассажира вынесли из трамвая и оставили на улице. После этого трамвай уехал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел вечером 6 июня на остановке «Бугринская роща».

«Мужчина был доставлен в одно из медицинских учреждений Новосибирска. Личность мужчины установлена, это житель Ленинского района, ему 52 года», — рассказал представитель главка.

В муниципальном казенном предприятии «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ) РБК сообщили, что в трамвае произошла драка между двумя пассажирами.

«На конечном остановочном пункте «Бугринская роща» пострадавшего пассажира, по внешним признакам находящегося в состоянии алкогольного опьянения, вынесли из салона трамвая на остановочную платформу. Трамвай продолжил движение по маршруту», — рассказал представитель предприятия.