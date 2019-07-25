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НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
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В Белоруссии сошли с рельсов цистерны грузового поезда с пропаном

В Витебской области Белоруссии с рельсов сошли 15 цистерн поезда со сжиженным газом. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 июля в 18:43 на участке дороги Витебск — Орша вблизи деревни Замосточье. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана. Всего в составе 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, один вагон с древесиной и 28 порожних полувагонов. Пострадавших нет.

Вокруг места утечки газа была создана специальная пенная подушка. К настоящему моменту утечка ликвидирована, работники МЧС наложили специальный бандаж, добавили в ведомстве. На месте ЧП проводятся работы по поднятию и транспортировке сошедших с рельсов цистерн.

Следователи проводят проверку по факту схода цистерн с рельсов, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу СК Белоруссии. По данным следствия, у грузового поезда случилась сработка тормозов.

22 июля в Республике Коми на станции Керки с рельсов сошли вагоны, нагруженные углем. В результате в республике оказалось нарушено движение пассажирских поездов. До восстановления путей часть составов изменили маршрут.

Теги: Белоруссия, грузовой поезд
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