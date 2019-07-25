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Евро/Доллар $1,16 (+4,17%) прогноз Nordea к 02.10.19
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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» на время остановила прием нефти от «дочки» «Роснефти»

В среду, 24 июля, «Транснефть» приостановила прием в свою систему трубопроводов нефти от АО «Самотлорнефтегаз», одной из крупнейших дочерних компаний «Роснефти». Об этом сообщил РБК представитель «Транснефти» Игорь Демин.

По его словам, причиной приостановки стал результат анализа сырья, показавший, что в нефти повышена концентрация органических хлоридов (7 ppm, parts per million — частей на миллион).

В четверг утром, пояснил Демин, прием нефти был возобновлен, так как контрольная проверка проб повышенной концентрации хлорорганики не выявила. «Совместный анализ с представителями Нижневартовского УМН арбитражных проб дал результат 0,3 ppm, еще три точечные пробы 0,1, 0,1 и 0,6 ppm. Вероятной причиной неверного анализа может быть сбой в работе анализатора нефтепродуктов Xplorer или человеческий фактор», — сказал Демин.

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти».

В апреле 2019 года повышенная концентрация хлорорганических соединений в нефти стала причиной приостановки экспортных поставок по трубопроводу «Дружба». Польша, Германия, Венгрия, Словакия и Украина временно приостановили закупку российской нефти. Чистая нефть начала поступать по нефтепроводу в мае, а 1 июля в «Транснефти» заявили, что поставки по «Дружбе» возобновлены в полном объеме.

Теги: «Транснефть», «Дружба»
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