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Яндекс ₽3 043,26 (+19,51%) прогноз Deutsche Bank к 24.04.20
Gilead $82 (+20,66%) прогноз Guggenheim Partners к 01.05.20
Citigroup $93 (+29,76%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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В Челябинской области сын депутата сбил двух пешеходов

Водитель легкового автомобиля сбил насмерть двух пешеходов в селе Кунашак в Челябинской области. Об этом РБК сообщили в управлении МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в понедельник, 15 июля, в 16:50 по местному времени (14:50 мск) вблизи дома 63 на улице Тимергалиной в селе Кунашак. Водитель Toyota Mark II 1998 года рождения выехал на полосу встречного движения, а затем и на обочину, где сбил двух человек. Мужчина и женщина 1960 и 1969 годов рождения погибли на месте ДТП.

Как сообщил РБК председатель собрания депутатов Кунашакского района Челябинской области Алексей Платонов, за рулем Toyota был сын депутата райсобрания Ильфата Имангулова Руслан. По его словам, нести ответственность за смерть пешеходов «должен по закону не депутат, а тот, кто нарушил».

По данным источника Ura.ru, Имангулов ехал со скоростью 200 км/ч. В ДТП погибла супружеская пара — бывший водитель главы района и его жена, уточнил он.

Против Руслана Имангулова возбуждено дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит наказание на срок до семи лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

РБК оперативно связаться с депутатом Имангуловым не удалось.

Теги: Челябинская область, водитель, ДТП, новости РБК
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