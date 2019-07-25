Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео. Об этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Facebook.

Захарова отметила, что причину искажения цитаты журналист объяснил виной переводчиков, которые «в 2010 году, видимо, не так перевели Путина», добавила представитель МИДа.

По словам Захаровой, корреспондент вспомнил визит Путина в Латинскую Америку несколько лет назад и отметил, что президент тогда сказал, будто «между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия». После Грант спросил у Лаврова: «Можно ли назвать это ядром стратегии России? В случае с Кубой, можно ли говорить о заполнении пространства, провала, возникшего в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, после того как канули в лету времена Барака Обамы?»

Министр, по словам Захаровой, ответил, что журналист «что-то путает и Путин этого не говорил». Представитель МИДа пояснила, что визит, о котором идет речь, — пресс-конференция Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса 2 апреля 2010 года.

Захарова отметила, что Грант тогда задал Путину вопрос, о том видит ли он сотрудничество с Венесуэлой как «мост к остальным странам Латинской Америки?» Путин, по словам Захаровой, ответил, что отчасти это так, добавив, что Россия работает «и напрямую со многими странами региона», считает его перспективным.