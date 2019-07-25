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Политика ,  
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Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео. Об этом официальный представитель российского МИДа Мария Захарова написала в своем Facebook.

Захарова отметила, что причину искажения цитаты журналист объяснил виной переводчиков, которые «в 2010 году, видимо, не так перевели Путина», добавила представитель МИДа.

По словам Захаровой, корреспондент вспомнил визит Путина в Латинскую Америку несколько лет назад и отметил, что президент тогда сказал, будто «между двумя Америками не может быть вакуума и если Вашингтон не собирается заполнять его, то это сделает Россия». После Грант спросил у Лаврова: «Можно ли назвать это ядром стратегии России? В случае с Кубой, можно ли говорить о заполнении пространства, провала, возникшего в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, после того как канули в лету времена Барака Обамы?»

Министр, по словам Захаровой, ответил, что журналист «что-то путает и Путин этого не говорил». Представитель МИДа пояснила, что визит, о котором идет речь, — пресс-конференция Путина и президента Венесуэлы Уго Чавеса 2 апреля 2010 года.

Захарова отметила, что Грант тогда задал Путину вопрос, о том видит ли он сотрудничество с Венесуэлой как «мост к остальным странам Латинской Америки?» Путин, по словам Захаровой, ответил, что отчасти это так, добавив, что Россия работает «и напрямую со многими странами региона», считает его перспективным.

После представитель МИДа привела цитату, которую атрибутировала Помпео. Он, по утверждению Захаровой, сказал в Чили в 2019 году, что «есть риск, что какая-то другая страна, какой-то иной мнимый друг попытается заполнить вакуум», если не «сцементировать связи» в Западном полушарии и не поддерживать «хорошие тенденции».

Она напомнила, что в Лондоне несколько недель назад прошла конференция по свободе СМИ, куда не пустили российские издания RT и Sputnik. Причиной недопуска тогда назвали, сообщал Guardian, их «активную роль в распространении дезинформации».

«Господа британские цензоры, обратите внимание на фейки, которые распространяют корреспонденты вашего же, британского СМИ. И в следующий раз подумайте, пускать ли как раз ВВС на ваши чудесные конференции по борьбе с дезинформацией», — заключила Захарова.

Международная конференция по свободе СМИ (Global Conference for Media Freedom) проводилась в Великобритании 10–11 июля. В ней приняли участие чиновники, представители общественных организации и около 1 тыс. журналистов. В Кремле недопуск RT и Sputnik к участию в конференции назвали абсурдом.

Теги: Мария Захарова, BBC, Владимир Путин, Майк Помпео
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В Кремле назвали абсурдом недопуск RT и Sputnik на конференцию в Лондоне
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