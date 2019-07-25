Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub

Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub. Об этом говорится в совместном пресс-релизе, поступившем в РБК.

KisanHub занимается разработкой методов оптимизации логистики в сельском хозяйстве. Для этого используются технологии машинного обучения, биг-дата и мобильные технологии. Платформа, разработанная стартапом, анализирует все цепочки поставок продукции и предлагает способы их улучшения. Это, уверены в компании, позволяет «уменьшить влияние сезонных рисков на урожайность и сэкономить ресурсы».

«Цель клиентов KisanHub — масштабировать платформу для ее использования десятками тысяч фермеров с урожаем на территории в миллионы гектаров. Это амбициозный план и возможность для KisanHub в том числе в контексте устойчивого развития», — говорит Сачин Шенде, сооснователь и генеральный директор KisanHub.

В раунде инвестиций также приняли участие британские венчурные фонды Notion и IQ Capital.

В декабре 2018 года Sistema_VC выкупил 7% акций онлайн-ретейлера Ozon и увеличил свою долю в компании до 16,3%.