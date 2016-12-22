В Москве открыли памятник Солженицыну

Владимир Путин на торжественной церемонии открытия памятника Александру Солженицыну (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Таганском районе Москвы открыли памятник писателю Александру Солженицыну. Церемония открытия монумента прошла днем 11 декабря, в ней принял участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что бронзовый монумент на гранитном постаменте возведен под руководством народного художника России Андрея Ковальчука. Он установлен в Таганском районе на улице, названной в честь Солженицына.

В пресс-службе отметили, что открытие памятника прошло в день 100-летия со дня рождения писателя. Как заявил на церемонии Путин, эта дата является для россиян не только днем памяти и уважения, но и поводом вновь обратить внимание на наследие писателя, которое «вплетено в саму ткань XX века и продолжает оставаться современным».

«Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество», — отметил президент.

По словам Путина, 100-летие со дня рождения Солженицына — значимое событие для всей страны. К этой дате, как подчеркнул глава государства, приурочено немало мероприятий, направленных на увековечение памяти писателя. Среди них он отметил установку памятника на родине писателя — в Кисловодске, а также начало работы мемориального музея в Москве.

Солженицын родился 11 декабря 1918 года. Писал художественную литературу и публицистику, а также исторические исследования. В 1974 году был лишен советского гражданства и выслан из СССР в связи с публикацией в самиздате романа «Архипелаг ГУЛАГ». В 1970 году Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Получить ее писатель смог только четыре года спустя, уже после высылки. В 1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве.