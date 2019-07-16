В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе Instagram и Facebook произошел сбой

В работе соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На карте, где отображаются сообщения о неполадках, видно, что в первую очередь сбой в работе Instagram затронул жителей США. На работу соцсети жалуются на восточном и западном побережье Соединенных Штатов. Отдельные сообщения о неполадках поступают из Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.

Проблемы с Facebook в большей степени затронули европейских пользователей. Значительное число жалоб приходит из Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши. У большей части пользователей (59%) не отображается новостная лента, у 20% не получается залогиниться в соцсети.

Пользователи из России о проблемах с доступом к социальным сетям не сообщают.

10 июля масштабный сбой произошел в работе соцсети «ВКонтакте». Тогда в пресс-службе компании заявили, что оперативно устранили проблему.