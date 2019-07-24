Госдума приняла законопроект о работе фитнес-центров

Госдума на заседании 24 июля приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о регулировании работы фитнес-центров. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Документ определяет статус фитнес-центров, их права и обязанности, а также регламентирует работу сотрудников организаций. В частности, фитнес-центры смогут готовить граждан к сдаче норм ГТО и проводить официальные спортивные и физкультурные мероприятия. Они также могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и устанавливать стандарты качества услуг.

Среди требований к фитнес-центрам в документе указано обеспечение безопасности граждан во время занятий, а также привлечение к работе профессиональных сотрудников и обеспечение условий для повышения их квалификации.

«Одна из основных целей государства — увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», — заявил председатель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. При этом, отметил он, в фитнес-клубах регулярно занимаются более 7 млн граждан. По его словам, «правовое закрепление требований к качеству и безопасности оказания фитнес-услуг <…> приблизит к достижению стратегической цели».