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РЖД разрешат без хозяев перевозить в поездах хомяков, кроликов, черепах
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РЖД разрешат без хозяев перевозить в поездах хомяков, кроликов, черепах
Общество, 13:02
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РЖД разрешат без хозяев перевозить в поездах хомяков, кроликов, черепах

В поездах дальнего следования можно будет перевезти домашних животных без сопровождения владельцев, сообщила Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД).

«В целях повышения качества обслуживания АО «ФПК» запускает новую услугу — перевозку домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования», — говорится в сообщении.

Оформить такую услугу можно будет с 16 июля 2018 года. Она будет работать в пилотном режиме в 13 поездах компании.

Перевозить можно будет собак, кошек, птиц, хомяков, морских свинок, кроликов и черепах. Для этого хозяевам животных понадобятся клетки и контейнеры. Также с питомцем можно будет отправить сопроводительные документы, поилку, кормушку и корм, а также одну игрушку и наполнитель для лотков. За состоянием животных во время поездки будут наблюдать проводники поездов.

Оформить перевозку питомца можно будет в специальных багажных кассах. Стоимость билета для животного составит от 730 руб. в зависимости от дальности поездки.

Теги: ФПК , домашние животные
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