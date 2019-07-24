Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Он назвал лидера Узбекистана опытным и дальновидным политиком, который многое делает для социального и экономического развития страны.

Президент России также отметил, что нацелен на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с главой Узбекистана.

Шавкату Мирзиёеву исполнилось 62 года. Он занимает пост президента Узбекистана с декабря 2016 года, а с 2003 по 2016 год был премьер-министром республики.

В конце 2018 года Путин и Мирзиёев подписали соглашение о строительстве АЭС в Навоийской области Узбекистана.

