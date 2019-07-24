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Coca-Cola $56 (+3,04%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Агрегатор назвал среднюю цену подержанного автомобиля

Согласно расчетам агрегатора объявлений о продаже машины «Авто.ру», средняя цена подержанного автомобиля в России составляет 575 тыс. руб. Эти данные публикует «Коммерсантъ».

За первые шесть месяцев 2019 года цены на рынке подержанных автомобилей по России показали рост, однако он оказался символическим — 0,1%. В Москве средняя стоимость подержанных автомобилей выросла сильнее — на 6,4%, до 863,3 тыс. руб. В Санкт-Петербурге рост составил 2,8%: купить подержанный автомобиль там в среднем можно за 721,1 тыс. руб.

В отдельных регионах цены, напротив, пошли на снижение. Так, в Волгограде стоимость б/у машины опустилась до 410,6 тыс. руб. (на 1,5%) — это самая низкая средняя цена по стране.

При этом средний возраст автопарка вырос почти на два года, до 11 лет и четырех месяцев. Самые старые подержанные автомобили в среднем продаются в Омской области и Красноярском крае, где возраст машин оказался в районе 14 лет и одного месяца. Самый молодой автопарк — в Татарстане (девять лет).

Лидером на рынке подержанных авто остается Lada. Автомобили этой марки занимают долю в 18%. Среди иномарок это Toyota (6,7% предложений).

В целом в январе—мае рынок автомобилей с пробегом упал на 12%, до 428 тыс. машин. Цены на новые машины с начала года выросли на 10%, однако скидки и акции автодилеров позволяют компенсировать удорожание.

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Теги: Автомобили, подержанные автомобили, Цены
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