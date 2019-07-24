Агрегатор назвал среднюю цену подержанного автомобиля

Согласно расчетам агрегатора объявлений о продаже машины «Авто.ру», средняя цена подержанного автомобиля в России составляет 575 тыс. руб. Эти данные публикует «Коммерсантъ».

За первые шесть месяцев 2019 года цены на рынке подержанных автомобилей по России показали рост, однако он оказался символическим — 0,1%. В Москве средняя стоимость подержанных автомобилей выросла сильнее — на 6,4%, до 863,3 тыс. руб. В Санкт-Петербурге рост составил 2,8%: купить подержанный автомобиль там в среднем можно за 721,1 тыс. руб.

В отдельных регионах цены, напротив, пошли на снижение. Так, в Волгограде стоимость б/у машины опустилась до 410,6 тыс. руб. (на 1,5%) — это самая низкая средняя цена по стране.

При этом средний возраст автопарка вырос почти на два года, до 11 лет и четырех месяцев. Самые старые подержанные автомобили в среднем продаются в Омской области и Красноярском крае, где возраст машин оказался в районе 14 лет и одного месяца. Самый молодой автопарк — в Татарстане (девять лет).

Лидером на рынке подержанных авто остается Lada. Автомобили этой марки занимают долю в 18%. Среди иномарок это Toyota (6,7% предложений).