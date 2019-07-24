В Ленинградской области возбудили уголовное дело после избиения ребенка

В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту избиения трехлетней девочки. Сообщение опубликовано на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Сообщается, что избитую девочку обнаружили на лестничной клетке одного из домов поселка Мга. Жильцы услышали детский плачь и сообщили о случившемся в правоохранительные органы. По факту произошедшего задержали 57-летнюю женщину, на попечении которой был ребенок. По версии следствия, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения нанесла девочке множественные удары, предположительно кухонным молотком для отбивания мяса.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления, говорится в сообщении.

В июне в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестком обращении с детьми. Согласно материалам дела, женщина в состоянии алкогольного опьянения избила своих сыновей 2015 и 2017 годов рождения. Дети были госпитализированы.