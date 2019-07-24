Минфин предложил увеличить до ₽500 таможенный сбор за иностранные посылки

Минфин России предложил с января 2020 года увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 руб. до 500 руб. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Речь идет о ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования. Сейчас покупатели при заказе товаров на сумму свыше €500 в месяц или весом более 31 кг платят сбор в 250 руб. и пошлину в 30% от суммы сверх-лимита, но не менее €4 за 1 кг. С 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200. Таким образом, налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

В конце апреля российские ретейлеры предложили правительству заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% независимо от цены товаров. По мнению бизнеса, это уравняет условия работы иностранных и отечественных компаний e-commerce.

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза иностранных посылок в Россию был снижен с €1 тыс. до €500.