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Coca-Cola $56 (+3,36%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,43%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Biogen $270 (+11,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
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Минфин предложил увеличить до ₽500 таможенный сбор за иностранные посылки

Минфин России предложил с января 2020 года увеличить сбор за таможенные операции с посылками из-за рубежа с 250 руб. до 500 руб. Проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Речь идет о ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования. Сейчас покупатели при заказе товаров на сумму свыше €500 в месяц или весом более 31 кг платят сбор в 250 руб. и пошлину в 30% от суммы сверх-лимита, но не менее €4 за 1 кг. С 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200. Таким образом, налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

Бизнес
Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором

В конце апреля российские ретейлеры предложили правительству заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% независимо от цены товаров. По мнению бизнеса, это уравняет условия работы иностранных и отечественных компаний e-commerce.

С 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза иностранных посылок в Россию был снижен с €1 тыс. до €500.

Теги: Минфин РФ, таможенные пошлины, интернет-посылки
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