Банк «Траст» подал иск в двум кипрским компаниям на 57 млрд руб.

Банк «Траст» подал иски в отношении кипрских компаний Willow River Russian Housing Developments Ltd и Retail Chain Properties Limited на общую сумму более 57 млрд руб.

Как следует из карточки арбитражных дел, заявление к Retail Chain Properties Limited было подано 22 июля, сумма исковых требований — 932,56 млн руб. Сумма требований к Willow River Russian Housing Developments Ltd составляет 56,1 млрд руб., иск подан 23 июля.

В июле 2018 года суд постановил, что кипрская Retail Chain Properties Limited, бенефициарами которой являются бывшие владельцы «Траста», должна выплатить банку около $108 млн и более 962 млн руб. в счет долга по двум кредитам 2010 года.

В декабре 2014 года ЦБ заявил о санаципи «Траста» из-за действий его бывших собственников и руководства. Экс-глава «Траста» Илья Юров, а также бывшие члены совета директоров банка Николай Фетисов и Сергей Беляев были объявлены по запросу России в международный розыск.