Пекин объяснил появление самолетов России и КНР над Японским морем

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая провели патрулирование над Японским и Восточно-китайским морями в рамках годового плана взаимодействия. Об этом официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, передает AP.

По его словам, Китай и Россия осуществляют всеобъемлющую стратегическую координацию. «Это патрулирование не было направлено против каких-либо «третьих» стран», — добавил он.

Представитель ведомства также отметил, что китайские и российские военно-воздушные силы провели патрулирование, не заходя в воздушное пространство других стран. Китай направил два бомбардировщика H-6K с двумя российскими Ту-95, чтобы «углубить и развить» стратегическое партнерство.

Инцидент с бомбардировщиками Ту-95МС и истребителями F-16 произошел 23 июля. По версии Минобороны Южной Кореи, российский самолет дважды вторгся в воздушное пространство страны. По данным Сеула, эти действия вынудили экипажи истребителей открыть предупредительную стрельбу.

По данным Минобороны Японии, в воздушном пространстве над Японским морем совместно с российскими самолетами находились также китайские бомбардировщики H-6.