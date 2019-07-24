Киев увидел потерю Украиной суверенитета «в мире генсека Совета Европы»

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица раскритиковал высказывание генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, заявившего о вступлении страны «на путь к суверенному украинскому государству» после победы партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах.

«В мире Ягланда Украина не является суверенной страной. И только не говорите мне, что это он «оговорился», — написал Кислица в Facebook. По его словам, Ягланд «подхалимски цепляется» за победу Зеленского и его партии», когда пишет, что Украина все еще находится на пути к суверенитету. Кислица добавил, что суверенная и независимая Украина уже более двух десятилетний является членом возглавляемой Ягландом международной организации, несмотря на то, что «российские сотрудники секретариата считают, что Украина — это «недострана».

Ранее Ягланд в своем Twitter написал, что результаты выборов в Верховную раду создают для Украины «новую надежду». «Некоррумпированные институты, которым люди могут доверять, — это путь к суверенному украинскому государству», — отметил генсек СЕ.

Парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. После обработки 98,95% протоколов, «Слуга народа» лидирует с 43,14% голосов. Необходимый барьер в 5% для прохождения в Раду также преодолели «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука (13,02%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (8,18%), «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,12%) и «Голос» Святослава Вакарчука (5,84%). Также партия Зеленского получает большинство мест по одномандатным округам.