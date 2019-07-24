В Красноярске произошел пожар на пилораме

В Советском районе Красноярска загорелись пиломатериалы, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила на 06:35 по местному времени (02:35 мск). Спасатели локализовали пожар в 08:28 (04:28 мск). В тушении принимали участие 48 человек и 16 единиц техники.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России добавляет, что площадь возгорания составила 900 кв. м. В результате никто не пострадал.

В региональном главке МЧС добавили, что на территории региона сохраняется задымленность из-за природных пожаров в Эвенкийском районе. По данным синоптиков, обстановка улучшится в ближайшие дни с изменением направления ветра.