Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров

Автомобильный Коммунальный мост через реку Енисей в Красноярске (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Красноярск и несколько районов края накрыло смогом, который продержится несколько дней из-за лесных пожаров на территории региона. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Красноярскому краю.

«В связи с тем, что на территории нескольких районов Красноярского края действуют лесные пожары, а по данным Гидрометцентра роза ветров поменяла свое направление, дым от лесных пожаров принес на территорию ряда районов и городов смог, который продержится несколько дней», — говорится на сайте.

Как пишет News Lab, в Красноярске ощущается запах гари, а местные жители почувствовали еще и химический запах ночью. Установленные общественными организациями датчики, сообщает издание, показывают сильный уровень загрязнения. «Практически во всех районах красная зона, уровень загрязнения составляет от 56 до 90 мкг/м3. Самый грязный воздух скопился в районе Калинина», — уточняет News Lab.

По данным сервиса Nebo.Live, отслеживающего качество воздуха в Красноярске, показатели предельно допустимой концентрации (ПДК) превысили норму на севере города. «Это не характерное загрязнение в виду скорости, направления ветра и сезона. Скорее всего, это результат загрязнения от лесных пожаров и усугубляется сносом выбросов от КрАЗа (Красноярский алюминиевый завод. — РБК)», — сообщает сервис.

Согласно показаниям на сайте мониторинга министерства экологии Красноярска, значения находятся в норме. Региональное МЧС также отмечает, что «ПДК в задымленных городах и районах не превышен, действующих лесных пожаров вблизи населенных пунктов нет».