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Biogen $270 (+11,04%) прогноз Wells Fargo Securities к 20.03.20
Dow Jones $27 740,53 (+1,44%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+5,65%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
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Политика ,  
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Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле. Об этом он сообщил на конференции школьников Turning Point USA, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

«Другие страны ужасно нас обдирают, а некоторые из худших обидчиков — наши союзники. Они обдирают нас в торговле. Евросоюз хуже для нас в торговле, чем Китай. Они убивают нас», — сказал он.

По его словам, ЕС был создан для того, чтобы победить США в экономической сфере, но при этом Соединенные Штаты защищают европейские страны через НАТО.

Экономика
Торгпред США предложил ввести новые пошлины на товары из ЕС на $4 млрд

Ранее в июле министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявлял, что ЕС готов снизить до нуля пошлины на ряд американских промышленных товаров. Помимо этого министр сообщил, что Евросоюз готов помогать бизнесменам из США, например, отменой сертификации их продукции по европейскому законодательству.

При этом Торговое представительство США предлагало расширить пошлины на ввозимые из ЕС товары на сумму $4 млрд.

Теги: Дональд Трамп, Евросоюз
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ЕС заявил о готовности снизить до нуля пошлины на промтовары из США
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Торгпред США предложил ввести новые пошлины на товары из ЕС на $4 млрд
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