В Подмосковье по подозрению в коррупции задержали двух следователей

В Подмосковье по подозрению в коррупции задержали двух следователей

Двух следователей задержали в Московской области по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, факт получения взятки следователями был выявлен главным следственным управлением СК России по Московской области совместно с ФСБ России. Задержанные — сотрудники следственных отделов по городам Королеву и Мытищи, которых подозревают в получении взятки за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии.

В мае текущего года по подозрению в коррупции были задержаны двое сотрудников транспортного управления Следственного комитета — руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и подчиненный ему следователь, а также член адвокатской палаты Республики Крым.