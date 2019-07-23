Число отравившихся едой из автоматов в офисах Москвы достигло 86

Число отравившихся едой производителя Healthy Food из вендинговых аппаратов в Москве выросло до 86. Об этом говорится в последнем отчете московского управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 15:00 23.07.19 зарегистрировано 86 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, из них диагноз сальмонеллез установлен у 50 заболевших», — говорится в сообщении столичного управления.

В Роспотребнадзоре отметили, что речь не идет о новых случаях заболевания: к врачам продолжают обращаться те, кто заболел еще до закрытия аппаратов, реализовывавших продукцию под брендом Healthy Food. Производство продукции в цехах компании было прекращено еще 16 июля, сразу после начала эпидемиологического расследования.

Всего в связи с отравлением были госпитализированы 37 человек, 33 уже отпустили домой, четверо продолжают лечение в стационаре.

Продукция Healthy Food реализовывалась через вендинговые аппараты компании ООО «До луны и обратно». О случаях отравления тех, кто воспользовался этими аппаратами, стало известно 16 июля. Роспотребнадзор закрыл 48 вендинговых аппаратов и опечатал несколько кафе, куда поставлялась еда Healthy Food.