Израиль сменит проработавшего два года посла в России

Посол Израиля в России Гарри Корен в ближайшее время завершит свою работу во главе посольства. Об этом он сообщил на приеме, организованном Российским еврейским конгрессом в Москве, передает корреспондент РБК.

Два с половиной года работы были очень интенсивными, отметил Корен. Он напомнил, что за это время были совершены многочисленные визиты премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, состоялся визит спикера кнессета Юрия Эдельштейна.

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов во время выступления на приеме высоко оценил уровень сотрудничества России и Израиля.

Гарри Корен родился в 1959 году в Риге, его родной язык — русский. В 1986 году он закончил Еврейский университет в Иерусалиме, в том же году приступил к работе в израильском МИДе. Впервые в посольстве в России он начал работать в 1991 году в статусе первого секретаря, после чего сменил несколько должностей. С 2013 по 2016 год занимал пост посла Израиля в Чехии, после чего в январе 2017-го вновь приступил к работе в Москве.

В 2019 году Нетаньяху дважды приезжал на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремль (27 февраля и 4 апреля).