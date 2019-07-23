Акции Hasbro рекордно выросли на фоне успеха игрушек из «Мстителей»

Акции Hasbro, крупнейшего в мире публичного производителя игрушек, достигли максимума с 1980 года, пишет Bloomberg.

После публикации отчета компании за второй квартал 2019 года акции выросли на 10% — до $119,72. По состоянию на 19:00 мск произошла корректировка котировок — акции торгуются в районе $118. Однако в целом в 2019 году стоимость ценных бумаг компании выросла на 34%.

Этому способствовала публикация второго квартального отчета в 2019 году, чьи показатели превзошли ожидания аналитиков, поясняет Bloomberg. Выручка составила $984,5 млн, увеличившись второй квартал подряд. Финдиректор компании Дебора Томас заявила, что Hasbro таким образом рассчитывает в 2019 году вновь выйти в прибыль.

Выручка увеличилась в том числе благодаря росту продаж игрушек по вселенной «Мстителей» и «Алладина», уточнили в Hasbro: в 2019 году в прокат вышли очередные фильмы этих франшиз. Кроме того, у Hasbro также есть лицензии на производство игрушек по вселенным «Звездных войн» и «Холодного сердца» — новые картины этих франшиз выйдут в конце 2019 года.