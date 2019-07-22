Синоптики пообещали теплую погоду в Москве до конца недели

Теплая погода продержится в Москве до конца текущей недели, но «рассчитывать на жару не стоит», сообщила РБК ведущий специалист центра «Фобос» Елена Волосюк.

«Преобладающий фон дневных температур прогнозируется в диапазоне плюс 20–25 градусов. Самое главное, что начиная с завтрашнего дня вновь возрастет вероятность дождей. Но есть надежда, что в пятницу погода улучшится, дожди прекратятся и под лучами солнца воздух сумеет прогреться до плюс 25–26 градусов», — пояснила она.

По ее словам, 22 июля станет одним из самых теплых дней месяца. «По данным на 12:00 мск, воздух в Москве на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 24,1 градуса, но пока это еще не окончательно, естественно, не максимальное значение температуры, оно станет известно только ближе к 22:00», — добавила Волосюк.

На данный момент самым теплым днем в июле стало 1 число, когда воздух прогрелся до плюс 25,9 градуса.