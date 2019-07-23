В Свердловской области при пожаре обрушилась кровля магазина «Пятерочка»

В селе Белоряского округа Свердловской области произошло возгорание в здании магазина «Пятерочка», сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. Из-за пожара и высокой температуры кровля магазина обрушилась. К тушению были привлечены расчеты из соседних населенных пунктов, они следуют к месту пожара, уточнили в МЧС. Пострадавших нет — покупателей в магазине не было, работники эвакуировались.

В конце июля в поселке Асбестовский Свердловской области взорвался газ в двухэтажном жилом доме, который при этом не был газифицирован (точные причины инцидента не сообщались). Взрыв не привел к пожару, жильцов не эвакуировали.



