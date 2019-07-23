Путин поручил кабмину отменить возрастную категорию «0+»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября представить предложения по усовершенствованию законов по защите детей от вредной информации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение было подготовлено по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость». Президент поставил перед кабмином задачу исключить из классификации категорию «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет» («0+»).

Ответственным Путин назначил премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» действует в России с сентября 2012 года. Он вводил следующую возрастную классификацию: до шестилетнего возраста, для возраста от шести до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет, запрещенная для детей информация.

В декабре 2018 года Роскомнадзор задумался о введении возрастной маркировки «от 1 до 3 лет». Эту инициативу глава ведомства Александр Жаров объяснял тем, что дети потребляют медийный контент «практически с грудного возраста», а цифровые продукты все чаще используются при воспитании и обучении ребенка.