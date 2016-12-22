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Роскомнадзор задумался о введении возрастной маркировки «от 1 до 3 лет»
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Роскомнадзор задумался о введении возрастной маркировки «от 1 до 3 лет»
Общество, 18:35
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Роскомнадзор задумался о введении возрастной маркировки «от 1 до 3 лет»
Маленькие дети стали активными потребителями контента, аргументировал идею глава Роскомнадзора Жаров. Сейчас закон предусматривает маркировки 0+ и 6+
Фото: Роман Храмовник / ТАСС

Глава Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров призвал разработать критерии для маркировки информации для детей в возрасте от одного года до трех лет. Как сообщается на сайте Роскомнадзора, такую идею Жаров озвучил на заседании попечительского совета Российской академии образования.

Жаров аргументировал это тем, что дети потребляют медийный контент «практически с грудного возраста», а цифровые продукты все чаще используются при воспитании и обучении ребенка. Он призвал провести комплексный анализ ситуации и разработать необходимые критерии маркировки.

Норма о возрастных маркировках информации действует в России с сентября 2012 года, когда вступил в силу закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Он вводил следующую возрастную классификацию: до шестилетнего возраста, для возраста от шести до 12 лет, от 12 до 16 лет, от 16 лет, запрещенная для детей информация.

По словам партнера адвокатского бюро «Деловой фарватер» Павла Ивченкова, действующий сейчас закон не предусматривает каких-либо ограничений или лимитов на получение определенных видов информации для детей от одного до трех лет. Все дети данной возрастной группы вправе получать информацию, маркированную знаком «0+».

Введение возрастной маркировки «от 1 до 3 лет» бессмысленно, детям в таком возрасте не стоит проводить время за телевизором или планшетом, сказала РБК детский психолог Ирина Попова. «Сознательные родители в состоянии управлять тем, что по возрасту ребенку, а что нет», — отметила она. По словам Поповой, просмотр передач по телевизору или видеороликов на планшете детям в таком возрасте не рекомендуется. У детей в таком возрасте еще не сформирована возможность для плоскостного зрения, то есть для просмотра экранов телефонов, телевизора или компьютера, а только начинает развиваться трехмерное восприятие мира и его пространства.

«В принципе ребенок так просто сажает зрение, потому что физиологически его глаза просто не готовы к этому. К семи-восьми годам у ребенка формируется способность удерживать зрение на плоских экранах, на тетрадке или на книге. Способность к чтению и письму тоже достигается только к семилетнему возрасту», — добавила Попова.

Авторы: Андрей Гатинский, Валерий Романов.
Теги: Роскомнадзор , возрастная категория
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