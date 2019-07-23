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МИД Южной Кореи потребовал от России извинений за инцидент с самолетами

Советника-посланника посольства России в Южной Корее Максима Волкова вызвали в МИД страны в связи с нарушением российскими военными самолетами воздушного пространства государства. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство.

Согласно сообщению, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Юн Сун Гу заявил Волкову, что нарушение российским самолетом воздушного пространства страны не только подрывает доверие между странами, но и противоречит международным нормам.

Юн Сун Гу также призвал Москву принести свои извинения корейской стороне.

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Как сообщается на сайте министерства, Волков сообщил о позиции Сеула Москве и после проверки всех фактов он поделится информацией с правительством Кореи.

Ранее Минобороны Южной Кореи сообщило, что во вторник, 23 июля, российский бомбардировщик два раза вторгался в воздушное пространство страны. Каждый полет над территорией государства длился три минуты. Самолеты ВС Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы.

Теги: МИД, Южная Корея, вызов, российские дипломаты
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