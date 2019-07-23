В Адыгее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку

В Адыгее в ауле Панахес вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, сообщили ТАСС в республиканском ГУ МЧС.

Вертолет, предположительно, выполнял сельхозработы, он прилетел из станицы Северской Краснодарского края. Находившийся на борту 42-летний пилот получил травмы средней тяжести, его доставили в больницу в поселке Энем.

На месте ЧП работает оперативная группа МЧС.

14 июля в Московской области, под Солнечногорском разбился частный вертолет Robinson, который вылетел с аэродрома малой авиации Шевлино. На борту находились глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин и летчик Олег Чернигин, которые готовили президента Владимира Путина к полету на монодельтаплане с журавлями-стерхами.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

