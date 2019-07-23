Москва закупит более 900 км гранитных бордюров

Власти Москвы собираются закупить рекордное количество гранитных бордюров — более 941 км на общую сумму 2,99 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

ГБУ «Автомобильные дороги» объявило четыре конкурса на поставку бордюров из природного камня. Основную часть заказа составляют ограждения ГП-1 размером 300 х 150 мм. Также планируется приобрести «криволинейный» гранит размером 300 х 300 мм.

По данным газеты, ранее Москва не проводила таких масштабных закупок гранитных бордюров. Однако в этом году ГБУ «Автомобильные дороги» уже объявляло несколько тендеров на закупку бордюрного камня на общую сумму 2,3 млрд руб. В конкурсах победили уфимское ООО «Башкирский камень» и московское ООО «ТД Спецпласт». Ранее они уже выигрывали столичные тендеры.

«Коммерсантъ» отмечает, что всего за последние пять лет структуры мэрии закупили бордюрный камень на сумму более 12,9 млрд руб.

В конце 2017 года РБК подсчитал, что московские власти потратят 94,5 млрд руб. на реализацию программы благоустройства «Моя улица» до 2020 года. Изначально программа «Моя улица» была рассчитана на 2015–2018 годы, однако позднее ее продлили.