Московское УФАС проверит рекламу виски в «Перекрестке» и «Азбуке вкуса»

УФАС по Москве возбудило дело в отношении «Азбуки вкуса», «Перекрестка» и дистрибьютора элитного виски The Macallan Maxxium Russia из-за рекламы. Об этом сообщается на сайте управления.

По данным управления, в рекламной инсталляции виски в магазинах «Азбука вкуса» и «Перекресток» не было предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя, а также был слоган «Готов рискнуть всем ради шанса взлететь?».

В управлении ФАС по Москве расценили этот слоган как призыв к употреблению алкогольного напитка. Глава московского управления Армен Ханян отметил, что слово «взлететь» имеет позитивную коннотацию и ассоциируется с положительными впечатлениями, что недопустимо в подобной рекламе.

Как отметили в УФАС, рекламодателем выступил дистрибьютор Maxxium Russia, а рекламораспространителем — сами сети магазинов. Если будет доказано нарушение «Закона о рекламе», компании могут быть оштрафованы на сумму до 500 тыс. руб.