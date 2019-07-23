В США придумали IQ-тест из трех вопросов

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик в рамках исследовательской работы придумал самый короткий IQ тест, который состоит из трех вопросов. Об этом сообщает Mirror.
По данным издания, тест был придуман еще в 2005 году, однако исследовательская работа ученого недавно появилась в интернете, вызвав огромный интерес общественности. IQ-тест в рамках исследования прошли более 3 тыс. человек, но лишь 17% смогли правильно ответить на все вопросы.
Первый вопрос теста звучит следующим образом: теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят $1,1. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?
Второй вопрос: пять машин на текстильной фабрике производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?