Роскачество выбрало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний составили рейтинг антивирусных программ для Windows и Mac. Об этом сообщается в организации.

Специалисты проанализировали 35 платных и бесплатных программ (10 — для устройств с операционной системой Mac, 25 — для Windows) от 19 производителей. Эксперты оценили способность антивирусов противостоять вредоносным программам и удобство их использования.

Согласно результатам исследования, лучшим платным антивирусом для Windows оказался Bitdefender Internet Security. Бесплатная версия программы заняла третье место. Вторую строчку в рейтинге программ для Windows занял ESET Internet Security: в Роскачестве отметили его удобство в использовании.

Для операционной системы Mac лучше всего подходит антивирус ESET Cyber Security Pro. В топ-3 вошли также программы Kaspersky Internet Security (удобен в использовании, но потребляет довольно много ресурсов) и Bitdefender Antivirus for Mac.

Встроенная защита от вирусов macOS оказалась на последнем месте рейтинга, как и в прошлом году, тогда как защита от Windows, наоборот, улучшила свои показатели, добавили в Роскачестве.