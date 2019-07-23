СМИ узнали о возможном запрете служащим банков пользоваться смартфонами

Банковским служащим могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте. С соответствующим предложением хотят выступить ассоциации банков России (АБР) и российских банков (АРБ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей объединений.

Инициатива необходима для борьбы с утечками в виде фотоснимков персональных данных, рассказали газете представители ассоциаций. По словам вице-президента АРБ Олега Скворцова, ассоциация подготовит соответствующие рекомендации к сентябрю.

По его мнению, банки могут обеспечивать сотрудников сотовыми телефонами без камер. «Важно сохранить служащим связь с внешним миром, одновременно исключив возможность для злоупотреблений», — считает Скворцов. Запрет, по его словам, будет прежде всего актуален для сотрудников колл-центров, бэк-офисов, специалистов, обслуживающих CRM-системы.

Как заявил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков, с технической точки зрения организовать надзор за сотрудниками «не составит труда»: «Это возможно, например, через встроенную в монитор камеру».