Сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны компьютеров

Банки начали прописывать во внутренних документах для сотрудников запрет на фотографирование экранов компьютеров. Это способ борьбы с «пробивом» данных о клиентах

Фото: Олег Яковлев / РБК

Крупные банки ввели для сотрудников прямые запреты на фотографирование экранов компьютеров с помощью личных мобильных телефонов. Ограничения зафиксированы в нормативных документах или договорах, сообщили представители банков.

О том, что игроки рынка стали прибегать к такой практике, на международном конгрессе по кибербезопасности рассказал зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, о подобном ограничении заявил и предправления «ЮниКредита» Михаил Алексеев. Представители «ФК Открытие» и ВТБ сообщили РБК, что тоже ввели подобные запреты для своих сотрудников.

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«Естественно, все проинформированы, что это (фотографировать экраны мониторов. — РБК) делать нельзя, и мы на это очень негативно реагируем», — отметил Алексеев. «Открытие» запрещает сотрудникам делать фото- и видеосъемку экранов мониторов, служебных документов, презентаций и клиентских данных, а также вести аудиозапись служебных переговоров на личные мобильные устройства (смартфоны, телефоны, планшеты и т.п.) и другую аппаратуру, рассказал РБК директор департамента информационной безопасности «ФК Открытие» Владимир Журавлев. ВТБ разрешает фотографии на объектах банка только по согласованию с ответственными подразделениями, сообщили в пресс-службе банка.