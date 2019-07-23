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В Сергиевом Посаде опровергли увольнения в скорой из-за визита патриарха

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин опроверг РБК информацию о том, что одну из сотрудниц подстанции скорой в Сергиевом Посаде понизили в должности, а другой пригрозили увольнением после визита патриарха Кирилла.

«В настоящее время никто из сотрудников не уволен и не понижен в должности. Каких-либо кадровых изменений не планируется», — сказал он РБК.

По словам Какурина, на дежурстве было 14 бригад. «12 из них дислоцировались в городе без заезда, так как ранее были проинформированы о визите», — заявил он.

18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за приезда патриарха Кирилла в Сергиев Посад в городе частично перекрыли движение, в результате чего около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию. Пресс-секретарь патриарха Александр Волков эти данные опроверг. «У нас есть письмо главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи, в котором он сообщает, что никаких затруднений для въезда или выезда машин не было на протяжении всего мероприятия», — заявил он РБК. 

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РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха


По данным Baza, старшему врачу подстанции Светлане Масс, которая подтвердила проблемы с вызовами скорой, объявили выговор и понизили в должности. Диспетчеру Екатерине Еременко, снявшей вызвавшее резонанс видео, пригрозили увольнением после того, как она выйдет с больничного, утверждает Telegram-канал.

Теги: новости РБК, Сергиев Посад, патриарх Кирилл
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