РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха

Информация о том, что в Сергиевом Посаде автомобили скорой помощи некоторое время не могли доехать до пациентов, не соответствует действительности, заявил РБК пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков.

«Сейчас для нас ситуация в достаточной степени ясна. Информация о каких-либо затруднениях для въезда или выезда машин скорой помощи на территории Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи не соответствует действительности. У нас есть письмо главврача Московской областной станции скорой медицинской помощи, в котором он сообщает, что никаких затруднений для въезда или выезда машин не было на протяжении всего мероприятия. Не было зафиксировано, по его словам, ни одной задержки для доезда до места вызова бригад при обслуживании вызовов», — сказал пресс-секретарь и добавил, что эта информация подтверждается данными спутниковой системы ГЛОНАСС и системы службы скорой помощи.

Также Волков отметил, что в его распоряжении есть видео, полученное с камер видеонаблюдения ГИБДД. «В этом видео, где есть таймер, отчетливо видно, что машина скорой помощи выезжает из подстанции и едет по своей необходимости... В реальности проблем не было. Потому что та же самая машина в то же самое время выезжает из подстанции и едет по своим делам», — объяснил он.

18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию. Позднее РПЦ начала проверку информации о проблемах с движением.